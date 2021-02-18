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Spor Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir Trabzonspor maçı canlı izle | Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka öncesinde milyonlarca kişi maçın saatini, gününü araştırmaya başladı. Peki, Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman? Başakşehir Trabzonspor maçı hangi kanalda? Başakşehir Trabzonspor maçı nasıl izlenir?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 13:41:00 -
Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig’de 2020-2021 sezonunda 21 takım yer alıyor. Bu sebeple her hafta bir ekip ligi bay geçiyor. Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş ligi bay geçecek. Peki, Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman?

Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir-Trabzonspor maçı 19 Şubat Cuma günü Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Turuncu-lacivertli ekipte bu mücadele öncesi sakatlığı bulunan oyuncuların çokluğu dikkati çekiyor.

İstanbul ekibinde, Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Nacer Chadli, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner, Junior Caiçara, Bolingoli ve Mete Kaan Demir'in sakatlıkları sürüyor.

Süper Lig 26. hafta

19 Şubat Cuma:

19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

20 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

21 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

22 Şubat Pazartesi:

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

Süper Lig 26. hafta hakemleri | Süper Lig puan durumu güncel
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