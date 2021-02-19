Başakşehir Trabzon maçı ne zaman? Başakşehir Trabzonspor maçı saat kaçta?
Başakşehir Trabzon Süper Lig'de 26. hafta bir araya gelecek. Bu sezon iyi bir performans sergelemeye devam eden Trabzonspor, Siper Lig’de 45 puanla 4. sıradaki koltuğunu koruyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyona olan Başakşehir ise küme düşmenin eşliğinde gidip gelmeye devam ederken, Başakşehir’in puanı ise 24. Peki Medipol Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da hazırlıklar tamamlandı. Bordo-mavililer zorlu mücadele öncesi son antrenmanını, saat 12.30'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Trabzonspor bugün saat 15.45'te Türk Havayolları'na ait özel bir uçakla Trabzon'dan İstanbul'a giderek müsabaka öncesi kampa girecek.
Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, deplasmanda Göztepe'ye konuk olmuştu. 25. hafta maçında Göztepe'ye konuk olan turuncu-lacivertliler müsabakadan 2-1 mağlup ayrılmışı. Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor ise 13 Şubat Cumartesi saat 16:00’da Trabzonspor Gaziantep FK’yı 1-0 mağlup etmişti.
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