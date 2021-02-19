Başakşehir Trabzon maçı ne zaman? Başakşehir Trabzonspor maçı saat kaçta?

Başakşehir Trabzon Süper Lig'de 26. hafta bir araya gelecek. Bu sezon iyi bir performans sergelemeye devam eden Trabzonspor, Siper Lig’de 45 puanla 4. sıradaki koltuğunu koruyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyona olan Başakşehir ise küme düşmenin eşliğinde gidip gelmeye devam ederken, Başakşehir’in puanı ise 24. Peki Medipol Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?