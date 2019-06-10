Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk mu oldu? Okan Buruk Kimdir?

Başakşehir Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı. Okan Buruk kimdir? Okan Buruk nereli ve kaç yaşında?

Okan Buruk 19 Ekim 1973'de doğmuştur Türk orta saha oyuncusu. 2006/2007 sezonu itibariyle Galatasaray Spor Kulübü’nde forma giymektedir. İlk olarak Büyükçekmece’de yerel bir kulüp olan Karadeniz İdman Ocağı’nda oynadı. Her iki abisinin de futbolcu olması nedeniyle futbolla iç içe büyüdü ve 11 yaşında Galatasaray’ın alt yapısına girdi. 1992 yılında Avrupa Gençler Şampiyonu olan Genç Milli Takım’ın kaptanıydı. Trabzonspor’la oyanan bir kupa maçında ayağının kırılması nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kaldı. Ancak umudunu kaybetmeyerek çok çalıştı ve kısa sürede iyileşerek futbola geri döndü Okan Buruk kimdir?İşte kariyeri ve hayatı...

Okan Buruk kimdir?

Okan Buruk 2001 yılında İtalya'nın Inter Milan Kulübü'ne transfer olurken, sezon bitiminden 3 Ay önce Inter' le anlaşma imzaladığını kulübünden gizlemiş ve maçlara konsantre olamadığından kritik Ankaragücü maçında 25 dakikada 2 sarı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştır. Türkiye Milli Takımı'nın 3. olduğu 2002 Dünya Kupası'nda forma giydi. Emre Belözoğlu ile birlikte gittiği, 3 sezon oynadığı Inter'de fazla forma şansı bulamadı. 2004/2005 sezonu başında Beşiktaş'a t006 tarihinde boş mukaveleye imza atarak eski kulübü Galatasaray'a geri dönmüştür.