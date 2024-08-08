  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Başakşehir tek golle avantajı kaptı
Spor

Başakşehir tek golle avantajı kaptı

Yeniakit Publisher
2024-08-08 21:17:00 -
Başakşehir tek golle avantajı kaptı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia'ya konuk oldu. Mücadele 1-0 Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi. Turuncu lacivertliler bu skorla rövanş için avantajı kaptı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Gürcistan ekibi Iberia'yı deplasmanda Davidson'un 87'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Mikheil Meskhi Stadı'nda oynanan karşılaşmada İskoç hakem David Dickinson düdük çaldı.

Karşılaşmaya ev sahibi ekip; Makaridze - Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Kokhreidze, Tabatadze, Mamageishvili ve Cheickne ilk 11'iyle başladı.

Başakşehir'in 11'i ise Muhammed Şengezer- Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson ve Piatek'ten oluştu. İlk yarıda iki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken, Başakşehir'de Piatek, 45+1'inci dakikada kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

İlk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda daha üstün bir oyun ortaya koyan Başakşehir, Pelkas ve Davidson ile pozisyonlar buldu. 87'nci dakikada Kemen'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Davidson'un plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Başakşehir öne geçti: 0-1. Kalan bölümde başka gol olmayınca Başakşehir sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oldu!
Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

Spor

Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe, Fransa'da son dakikalarda yıkıldı
Fenerbahçe, Fransa'da son dakikalarda yıkıldı

Spor

Fenerbahçe, Fransa'da son dakikalarda yıkıldı

Fenerbahçe’nin yeni sponsoru açıklandı!
Fenerbahçe’nin yeni sponsoru açıklandı!

Spor

Fenerbahçe’nin yeni sponsoru açıklandı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23