Başakşehir Şehir Hastanesinin yolları da 20 Mayıs'ta açılacak

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi bağlantı yollarının 20 Mayıs'ta hastane ile hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, hastanenin bağlantı yolları çalışmalarının devam ettiği şantiyedeki incelemelerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hastanenin acil bölümü girişine yapılacak ambulans viyadüğü ile batı girişlerine yapılacak yan yolların yapım çalışmalarında önemli ilerleme sağlandığını dile getiren Karaismailoğlu, yolların söz verildiği gibi 20 Mayıs'taki hastane açılışına yetişeceğini ifade etti.

Karaismailoğlu, ilk etabı tamamlanan ve ikinci etabı 20 Mayıs'ta hizmete sunulacak hastanenin, bağlantı yollarına ilişkin güney yan yolun üstyapı imalatına başlandığını ve çalışmaların hızla ilerlediği belirterek, hastanenin doğu ve batı girişlerine yapılacak yolların yapım çalışmalarında önemli ilerleme sağlandığını da söyledi.

- "Erişim yollarının yapımına geç başlandı"

Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en çok faydalanılabilecek sağlık komplekslerinden olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, hastanenin çok hızlı şekilde hizmete girmesi için Sağlık Bakanlığının çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Karaismailoğlu, hastanenin erişim yollarının yapımına geç başlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar bitirilmesi gerekiyordu ancak bitirmesi gerekenler bu yolları bitirmedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak böyle önemli bir projenin mutlaka dört dörtlük şekilde vatandaşımıza hizmet verebilmesi için devreye girdik ve yolların yapımını Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk alanına alarak inşaat çalışmalarını başlattık. Hastanenin ilk kesiminin açılışını Cumhurbaşkanımız 20 Mayıs olarak ilan etti. 20 Mayıs'ta hastanemizin acil ünitesi açılacak. Erişimle ilgili bir sıkıntı olmayacak ve söz verdiğimiz gibi 20 Mayıs'ta hastane, yollarıyla beraber hizmet vermeye başlayacak."

- "Üst yapı çalışmaları sürüyor"

Bakan Karaismailoğlu, sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına bağlantı yollarını Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanına dahil ettiklerinin altını çizerek, proje kapsamında 2x3 şeritli 2,2 kilometre, 2x2 şeritli 1,5 kilometre, 2 şeritli tek yön 3,8 kilometre olmak üzere toplam 7,5 kilometre aks uzunluğunda yol, 480 metre sağlık kent viyadüğü, 117 metre ambulans viyadüğü yaptıklarını söyledi.

1100 metre uzunluğundaki güney yan yol drenaj ve altyapı imalatlarının tamamlandığını ifade eden Karaismailoğlu, üst yapı inşaatında da önemli ilerleme sağlandığını dile getirdi.

Karaismailoğlu, hastanenin batı girişi Güvercintepe yan yolunun altyapı, Arnavutköy bağlantı kolunun ise üstyapı seviyesinde yapım çalışmalarının son aşamaya geldiğini de bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, toplam 950 bin 705 metrekare kapalı inşaat alanına ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanenin, Avrupa'nın en büyük hastanelerinden olacağına işaret ederek, hastanenin hizmete açılmasıyla bölgede günlük yaklaşık 100 bin kişilik nüfus dolaşımı olacağını sözlerine ekledi.