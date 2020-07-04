  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Başakşehir şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aştı

Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolundaki kritik virajı geçti.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 23:12:00 -
Başakşehir şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aştı

Süper Lig'in 30. haftasında lider Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-0'lık skorla kazandı ve şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı döndü.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 71. dakikada Enzo Crivelli'nin asistinde Demba Ba ve 90+7. dakikada Elia ile geldi.

Bu sonucun ardından son 4 maçtaki 3. galibiyetini alan Başakşehir 63 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 2. sıradaki Trabzonspor'un 5 puan önüne geçti. Geçen hafta ile birlikte 11 maç kaybetmeyerek kulüp rekoru kıran Antalyaspor'un ise rekoru 11 maçta kaldı ve Akdeniz ekibi 37 puanda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı