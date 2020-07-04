Başakşehir şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aştı

Süper Lig'in 30. haftasında lider Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-0'lık skorla kazandı ve şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı döndü.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 71. dakikada Enzo Crivelli'nin asistinde Demba Ba ve 90+7. dakikada Elia ile geldi.

Bu sonucun ardından son 4 maçtaki 3. galibiyetini alan Başakşehir 63 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 2. sıradaki Trabzonspor'un 5 puan önüne geçti. Geçen hafta ile birlikte 11 maç kaybetmeyerek kulüp rekoru kıran Antalyaspor'un ise rekoru 11 maçta kaldı ve Akdeniz ekibi 37 puanda kaldı.