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Spor

Başakşehir önemli bir engeli daha aştı

Süper Lig'de lider durumda olan Medipol Başakşehir sahasında, Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu bırakmadı.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 23:06:00 -
Başakşehir önemli bir engeli daha aştı

Süper Lig'in 31. haftasında lider Başakşehir, evinde Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

İkinci yarıda açıldılar

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 65. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kullandığı kornarde kafa vuruşunu yapan Enzo Crivelli ve 78. dakikada VAR uyarısıyla kazanılan penaltıyı gole çeviren Edin Visca ile geldi.

Bu sonucun ardından son 5 maçta 4. galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Başakşehir, puanını 66 yaptı ve maç fazlasıyla Trabzonspor ile arasındaki farkı yine 5 puana yükseltti.Denizlispor ise 32 puanda kaldı.

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