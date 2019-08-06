Başakşehir, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın sahasında oynayacağı Olympiakos maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın saat 20.45’de Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sahasında karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, son antrenmanını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yer alan antrenman sahasında gerçekleştirdi. Turuncu-lacivertliler, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen idmana düz koşuyla başladı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Olympiakos maçının taktik çalışması yapıldı.

Medipol Başakşehir’de sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç, idmanda yer almadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.