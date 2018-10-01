Başakşehir, Malatya'ya takıldı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Düşük tempoda başlayan karşılaşmada ilk golü bulan taraf Yeni Malatyaspor oldu. 30. dakikada sahneye çıkan Boutaib, bu sezonki ilk golünü Başakşehir ağlarına gönderdi ve konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

Devreye geride giren Başakşehir, ikinci yarıda vites yükseltirken beraberlik golü 71. dakikada geldi. İrfan Can'ın ortasında kafayı çok iyi vuran Edin Visca, Başakşehir'e beraberliği getirdi. Golden sonra da ataklarını kesmeyen ev sahibi ekip, kalan dakikalarda galibiyet golünü bulamayınca karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla 14 puana yükselen Medipol Başakşehir, haftayı 2. sırada kapattı. 11 puana yükselen Evkur Yeni Malatyaspor ise 9. sırada yer aldı.