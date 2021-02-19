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Spor Başakşehir maçı öncesi Trabzonspor'da bir pozitif daha
Spor

Başakşehir maçı öncesi Trabzonspor'da bir pozitif daha

Trabzonspor'da A takımda görevli bir personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. 3'ü personel, 7'si futbolcu olmak üzere vaka sayısı 10'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 09:52:00 -
Başakşehir maçı öncesi Trabzonspor'da bir pozitif daha

Trabzonspor'da, bu akşam oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesi A takımda görevli bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bordo-mavili takımda dün 1 futbolcunun daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından, 7'si futbolcu ve 2'si personel olmak üzere kulüpteki pozitif vaka sayısı 9'a yükselirken, bir A takım çalışanın daha testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Trabzonspor'da böylece 3'ü personel, 7'si futbolcu olmak üzere Kovid-19 vaka sayısı 10'a yükselmiş oldu.

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