Başakşehir maçı öncesi Trabzonspor'da bir pozitif daha

Trabzonspor'da, bu akşam oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesi A takımda görevli bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bordo-mavili takımda dün 1 futbolcunun daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından, 7'si futbolcu ve 2'si personel olmak üzere kulüpteki pozitif vaka sayısı 9'a yükselirken, bir A takım çalışanın daha testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Trabzonspor'da böylece 3'ü personel, 7'si futbolcu olmak üzere Kovid-19 vaka sayısı 10'a yükselmiş oldu.