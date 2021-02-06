Başakşehir Karagümrük maçı kaç kaç? Başakşehir Karagümrük maçı canlı skor durumu

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Kâbus gibi bir sezon geçiren ve son olarak Galatasaray'a 3-0 kaybeden Başakşehir, 24 puanla 16. sırada. Okan Buruk ile yolları ayıran ve takımı Aykut Kocaman'a emanet eden Turuncu Lacivertli ekip, kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. Son 3 maçını kaybetmeyen Fatih Karagümrük ise 34 puanla 8. sırada yer alıyor. Şenol Can'ın ekibi zorlu maçtan galibiyetle ayrılıp, çıkışını sürdürmenin peşinde.

Başakşehir Karagümrük maçı nasıl izlenir?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanıyor.

Başakşehir Karagümrük maçı kaç kaç?

Başakşehir - Karagümrük: 0-0

Başakşehir Karagümrük maçından dakikalar

33'

Başakşehir takımında sakatlık geçiren oyuncu [36]. Sağlık görevlileri sahada.

32'

Deplasman Takımı Başakşehir ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Karagumruk.

31'

Rakip yarı sahada gol arayan Karagumruk şimdi taç atışı kullanacak.

30'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

30'

Karagumruk oyuncusu Jure Balkovec şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.

29'

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu stadında, [43] sahanın [52] köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

28'

Kemal Ademi çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

27'

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Başakşehir.

27'

Karagumruk atağında Kemal Ademi kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleyi bulmuyor.

26'

Halil Umut Meler autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

26'

Başakşehir takımında Alexandru Epureanu kafa vuruşu ile topu ağlara göndermeye çalıştı ancak isabetli bir vuruş olmadı.

25'

Korner kazanan takım Başakşehir. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Ömer Ali Şahiner.

23'

Gole yaklaşan takım Başakşehir oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Fredrik Gulbrandsen. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

23'

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Karagumruk.

22'

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Stadı'nda Ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

22'

Halil Umut Meler taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Başakşehir.

21'

Başakşehir kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Karagumruk.

21'

[62] kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, [60] savunmasınca engelleniyor.

20'

Topun başına gelen Giuliano, takımı Başakşehir adına penaltı atışından yararlanamayan oyuncu.

20'

Aut atışını kullanacak takımKaragumruk.

20'

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Giuliano ancak isabet yok.

19'

Penaltı! Hakem penaltı için düdüğünü çalıyor. Atışı kullanacak takım Başakşehir.

16'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

15'

Maçın hakemi Halil Umut Meler, Karagumruk takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

15'

Karagumruk takımının Jure Balkovec ile kaleye çektiği şut, Başakşehir savunmasından dönüyor.

14'

Karagumruk Başakşehir yarı sahasında faul kazanıyor.

13'

Taç Başakşehir takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

10'

Halil Umut Meler autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

9'

Serbest vuruş! Halil Umut Meler Başakşehir yarı alanında hücumda olan Karagumruk lehine faul çalıyor.

9'

Halil Umut Meler taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Başakşehir.

9'

Başakşehir kendi yarı sahasında taç kullanacak.

8'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

8'

Başakşehir kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

7'

Top auta çıkıyor. Karagumruk oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

7'

Başakşehir rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

6'

Halil Umut Meler Başakşehir için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Karagumruk yarı sahasına yerleşmiş durumda.

5'

Başakşehir kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Karagumruk.

4'

Halil Umut Meler Karagumruk için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Başakşehir yarı sahasına yerleşmiş durumda.

4'

Karagumruk rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

3'

Rakip yarı sahada gol arayan Başakşehir şimdi taç atışı kullanacak.

2'

Karagumruk takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.

2'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

1'

Karagumruk takımı [47] ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

1'

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

1'

Hakem son kontrollerini yaptı ve maçı başlattı.

Karagumruk bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda: 2-5-4.

Başakşehir bu sezon evinde oynadığı maçlarda: 3-5-3.

Başakşehir son oynadığı 6 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.