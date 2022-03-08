Başakşehir istedi, Beşiktaş kapıyor!

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun transferini istediği isimler arasında yer alan Mounir Chouiar için Beşiktaş harekete geçti. Yeni Malatyaspor'da gösterdiği performansla Emre Belözoğlu'nun dikkatini çeken Mounir Chouiar, Beşiktaş'ın da gündemine girince yarış kızıştı.

Sezon başında Fransız ekibi Dijon'dan kiralanan Mounir Chouiar, Yeni Malatyaspor'un ligin dibine demir atmasına rağmen gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor. Takımına 25 maçta 4 gol ve 4 asistlik katkı veren Mounir Chouiar aynı zamanda ligin en fazla başarılı dripling yapan ve en fazla başarılı çalım atan futbolcusu durumunda.

SATIN ALMA OPSİYONU YENİ MALATYASPOR'DA AMA

Dijon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu Yeni Malatyaspor'da bulunuyor ancak ligde kalması çok zor olan Sarı-Siyahlı kulübün mevcut ekonomik durumlar da dikkate alındığında Chouiar'ın bonservisini alması mümkün gözükmüyor.