Başakşehir, Hatayspor'u tek golle geçti Süper Lig'in zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Hatayspor'u Adebayor'un golüyle 1-0 yendi.

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Hatayspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadında konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazandı. Başakşehir'in golünü 32. dakikada Emmanuel Adebayor kaydetti. Hatayspor 10 kişi kaldı Hatayspor'da Bakary Nimaga, maçında 82. dakikasında Uğur Uçar'a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın rövanşı 24 Ocak'ta Hatay'da oynanacak. Arda Turan, sahaya çıktığına pişman oldu

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