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Spor Başakşehir galibiyete hasret
Spor

Başakşehir galibiyete hasret

Medipol Başakşehir Süper Lig'de 15. hafta maçında sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 21:07:00 -
Başakşehir galibiyete hasret

Medipol Başakşehir'le Kasımpaşa, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Medipol Başakşehir, 27. dakikada Chadli'nin golüyle öne geçti: 1-0. Kasımpaşa, 36. dakikada Yusuf Erdoğan'la eşitliği yakaladı: 1-1. Kasımpaşa'da 43. dakikada Aytaç Kara ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Eksik rakibi karşısında ikinci yarıda baskılı bir oyun sergileyen ve 2 topu direkten dönen Başakşehir karşısında Kasımpaşa 85. dakikada Hodzic'in golüyle öne geçti: 1-2. Medipol Başakşehir 90+2. dakikada Visca ile beraberliği yakaladı: 2-2. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Medipol Başakşehir, bu sonuçla puanını 16'ya, Kasımpaşa ise puanını 19'a çıkardı.

Medipol Başakşehir gelecek hafta deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. Kasımpaşa ise aynı haftada Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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