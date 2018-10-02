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Başakşehir fırsat tepti!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir sahasında, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

02 Ekim 2018 Salı 00:45
Başakşehir fırsat tepti!

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir ile Evkur Yeni Malatyaspor, 3. İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kazanması halinde haftayı lider kapatacak olan Başakşehir, Yeni Malatyaspor karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak liderlik şansını geri çevirdi.

Evkur Yeni Malatyaspor, 30. dakikada Khalid Boutaib ile öne geçerken Medipol Başakşehir, 71. dakikada Edin Visca'nın golüyle skoru 1-1'e yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, üst üste ikinci maçından da beraberlikle ayrıldı ve 14 puanla haftayı 2. sırada bitirdi. Başakşehir'in puan kaybetmesiyle birlikte 7. haftayı Galatasaray lider olarak tamamladı. Yeni Malatyaspor ise puanını 11'e çıkartarak 9. sırada yer aldı.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir, 8. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 00:45
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