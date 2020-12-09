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Spor Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, sahadan çekildikleri PSG maçının bu akşam (9 Aralık Çarşamba) kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.
Spor

Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, sahadan çekildikleri PSG maçının bu akşam (9 Aralık Çarşamba) kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 01:13:24 -
Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, sahadan çekildikleri PSG maçının bu akşam (9 Aralık Çarşamba) kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.
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