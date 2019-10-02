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Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman saat kaçta? Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi J Grubu

Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta maçında Vodafone Park'ta Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak. İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Roma'ya 4-0'lık skorla mağlup olmuştu. Borussia Mönchengladbach ise sahasında Wolfsberger'e 4-0 yenildi. Peki, Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman saat kaçta? Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

02 Ekim 2019 Çarşamba 18:57
Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman saat kaçta? Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi J Grubu

Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta maçında Vodafone Park'ta Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak. İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Roma'ya 4-0'lık skorla mağlup olmuştu. Borussia Mönchengladbach ise sahasında Wolfsberger'e 4-0 yenildi. Peki, Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman saat kaçta? Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 3 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach karşılaşmasını İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek. Mücadele Bein Sports 2'den naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu puan durumu

1. Roma 3

2. Wolfsberger 3

3. Medipol Başakşehir 0

4. M'gladbach 0

UEFA Avrupa Ligi J Grubu fikstürü

19:55 Medipol Başakşehir - M'gladbach

19:55 Wolfsberger AC – Roma

Avrupa'da 22. maç

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 21 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Okan Buruk ilk peşinde

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa'daki 4. sınavını verecek. Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos ve Roma'ya karşı çıktığı 3 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Borussia Mönchengladbach karşısında ilk galibiyetini arayacak.

En golcü isim Edin Visca

Turuncu-lacivertli takımın Avrupa kupalarında en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golle Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro izledi.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. 

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika ekibi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasındaki rövanşı ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti. 

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

Başakşehir tam kadro

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach karşısına tam kadro çıkacak. Turuncu-lacivertlilerde, isimleri UEFA listesine bildirilmeyen Gökhan İnler ve Kerim Frei dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

3 Ekim Perşembe

17.50 Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan) (beIN SPORTS 2)

19.55 Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya) (Yayın yok)

19.55 Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz) (beın Connect)

19.55 CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya) (Yayın yok)

19.55 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan) (Yayın yok)

19.55 Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)(Yayın yok)

19.55 Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika)(Yayın yok)

19.55 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Borussia Mönchengladbach (beIN SPORTS 2)

19.55 Wolfsberger (Avusturya) - Roma (İtalya) (beIN MAX 1)

19.55 Beşiktaş (Türkiye) - Wolverhampton (İngiltere)(beIN SPORTS 1)

19.55 Braga (Portekiz) - Slovan Bratislava (Slovakya)(beın Connect)

19.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Manchester United (İngiltere) (beIN MAX 2)

22.00 Sevilla (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)(Yayın yok)

22.00 Dudelange (Lüksemburg) - Karabağ (Azerbaycan)(Yayın yok)

22.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)(Yayın yok)

22.00 Lugano (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna)(Yayın yok)

22.00 Trabzonspor (Türkiye) - Basel (İsviçre)(beIN SPORTS 1)

22.00 Krasnodar (Rusya) - Getafe (İspanya)(beIN SPORTS 2)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK (Avusturya)(Yayın yok)

22.00 Rosenborg (Norveç) - PSV (Hollanda)(beın Connect)

22.00 Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya)(Yayın yok)

22.00 Lazio (İtalya) - Rennes (Fransa)(beIN MAX 2)

22.00 Arsenal (İngiltere) - Standard Liege (Belçika)(beIN MAX 1)

22.00 Vitoria (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya)(Yayın yok)

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 18:57
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