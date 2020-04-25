Başakşehir Belediyesi’nin “Dijital” Ramazan sevincine büyük ilgi

Başakşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl meydanlarda gerçekleştirilemeyen Ramazan etkinliklerini dijital mecralardan vatandaşlara ulaştırdı. Belediyenin Youtube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan Ramazan programları ilk günden büyük ilgi gördü.

Başakşehirliler on bir ayın sultanı Ramazan’da sosyal medyada bir araya gelerek, Ramazan sevincini yine hep birlikte doyasıya yaşadı. Başakşehir Belediyesi tarafından önceki yıllarda meydanlarda düzenlenen Ramazan etkinlikleri, korona virüs pandemisi nedeniyle, bu yıl sosyal medya üzerinden ilçe sakinleriyle buluştu. Başakşehirliler sanat programlarından dini sohbetlere, tasavvuf musikisi dinletisinden iftar ve radyo programlarına kadar birbirinden özgün içeriklerle Ramazan’ın manevi atmosferini evlerinde yaşadı.

“Erem Şentürk ile İftara Doğru” programına yoğun ilgi

Saatler 17.20’yi gösterdiğinde belediyenin kurumsal sosyal medya hesapları ve Youtube kanalında yayınlanmaya başlayan programlarda ilk gün Nimet Yılmaz’ın ‘Ramazan Mutfağı’, Başakşehir Merkez Camii İmam-Hatibi Abdülhalık Selman’ın ‘Dini Sohbetler’i, Tasavvuf Musikisi Dinletisi, Fatma Beyza Tütüncüoğlu’nun ‘Çocuk Masalları’ ve Spor eğitmeni Ali Durademir’in ‘Ramazan Egzersizleri’ izleyicilerle buluştu.

Gazeteci yazar Erem Şentürk de ‘İftara Doğru’ programında ilahilere ses veren Mustafa Demirci ile birlikte hanelere konuk oldu. İftara bir saat kala başlayan ve Ramazan ayı boyunca farklı konuklarla ekranlara gelecek program, seyirci tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Ünü radyocu Hopdedik Ayhan ‘Radyo Sokağı’nda

Radyo Başakşehir ise dopdolu programlarla sadece ilçe sakinlerine değil dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilerine Ramazan’ın coşkusunu yaşattı. Mukabele programının yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Radyo Başakşehir’e canlı yayın konuğu oldu. Türkiye’nin önde gelen radyocularından Hopdedik Ayhan ise “Radyo Sokağı” konseptiyle dinleyiciyle buluştu.

Hopdedik Ayhan ile başlayan program serisinde Mehmet Çelikyay’dan Düşbahçesi Ali’ye, Adem Metan’dan Talha Bora Öge’ye, Afrikalı Ali’den Gönül Dostu Şener’e kadar beğeniyle dinlenen isimler, Radyo Başakşehir mikrofonlarından Başakşehirlilere seslenecek.