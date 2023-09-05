Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'ndan açıklama!
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçedeki son durumu Twitter hesabından paylaştığı mesajla aktardı.
"Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir." diyen Başkan Kartoğlu, "Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır." ifadelerini kullandı.
Kartoğlu mesajını, "Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor." sözleriyle tamamladı.
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