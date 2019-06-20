Başakşehir Bajic ve Serdar Taşçı’ya teşekkür etti
Medipol Başakşehir, takımla sözleşmeleri biten Riad Bajic ve Serdar Taşçı’ya teşekkür mesajı yayımladı.20 Haziran 2019 Perşembe 19:14
Medipol Başakşehir, takımla sözleşmeleri biten Riad Bajic ve Serdar Taşçı’ya teşekkür mesajı yayımladı.
Başakşehir, geçtiğimiz sezon formalarını terleten Riad Bajic ve Serdar Taşçı’ya teşekkür mesajı yayımladı. Turuncu-lacivertliler iki oyuncu için mesajlarında, “Sözleşmeleri sona eren Riad Bajic ve Serdar Taşçı’ya kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.
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