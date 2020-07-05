Başakşehir - Antalyaspor maç sonucu sporseverler tarafından büyük bir heyecanla takip edliyor. Demba Ba ve Elia'nın attığı iki golle büyük sevinç yaşayan Başakşehir son dakikalarını çok iyi değerlendirdi ve galibiyet Başakşehir'in oldu. İlk yarıda hiçbir gol olmaması, iki tarafın da büyük bir hırs yapasını sağladı. Antalyaspor ve Başakşehir maç sonucunun kaç kaç olduğunu merak edenler için haberimizin detayını okuyabilirsiniz. İşte maçının gol detayları...