Başakşehir - Antalyaspor maç sonucu
Başakşehir - Antalyaspor maç sonucu sporseverler tarafından büyük bir heyecanla takip edliyor. Demba Ba ve Elia'nın attığı iki golle büyük sevinç yaşayan Başakşehir son dakikalarını çok iyi değerlendirdi ve galibiyet Başakşehir'in oldu. İlk yarıda hiçbir gol olmaması, iki tarafın da büyük bir hırs yapasını sağladı. Antalyaspor ve Başakşehir maç sonucunun kaç kaç olduğunu merak edenler için haberimizin detayını okuyabilirsiniz. İşte maçının gol detayları...
Başakşehir ve Antalyaspor arasında geçen büyük mücadelede ilk bir saat boyunca hiç gol kaydedilmedi. 71. dakikada ise ilk gol Başakşehirden geldi.
71. dakikada Demba Ba ceza sahasından, kalecinin soluna gelecek şekilde topu ağlara gönderdi. Büyük bir hırsla yola çıkan Başakşehir, bir saatin sonunda büyük bir sevinçl yaşadı.
Maçın sonuna doğru büyük bir aksiyon yaşanmasa da 90+6. dakikada Elia, altıpas önünde topu ağlara gönderdi.