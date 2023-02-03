Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 23. haftasını bay geçecek Medipol Başakşehir, 24. haftada Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda yeni transfer Adnan Januzaj da yer aldı.
Isınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertli ekip, iki günlük iznin ardından 6 Şubat Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.