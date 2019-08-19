0553 313 94 23

Başakşehir 36 hafta sonra kızardı!

Geçtiğimiz sezonu kırmızı kart görmeden tamamlayan Başakşehir, 2019-2020 sezonuna ise hırçın başladı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:38
Başakşehir 36 hafta sonra kızardı!

Geçtiğimiz sezonu kırmızı kart görmeden tamamlayan Başakşehir, 2019-2020 sezonuna ise hırçın başladı. Malatya deplasmanında 3 puan bırakan İstanbul temsilcisinde İrfan Can, gördüğü kırımızı kart ile Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Öte yandan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında da kırımızı kart gören İrfan, 11 gün arayla ikinci kez kızardı.


Medipol Başakşehir, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 3-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerde, giden üç puanın yanında takımın önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci’nin kırmızı kartla oyun dışında kalması da canları sıktı. Başarılı futbolcu, gördüğü kart sebebiyle Başakşehir’in önümüzdeki hafta sahasında oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinde de forma giyemeyecek.



36 hafta sonra kızardı


Geçtiğimiz sezon ligde Trabzonspor ile birlikte ligde kırmızı kart görmeyen iki takımdan biri olan İstanbul ekibi, 2019-2020 sezonuna ise hırçın başladı. Dün akşam oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinin 67. dakikasında turuncu-lacivertli futbolcu İrfan Can, ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu kartla birlikte Başakşehir’den bir futbolcu, tam 36 hafta sonra kırmızı ile cezalandırılmış oldu.


Medipol Başakşehir’de en son 2017-2018 sezonunun 32. haftasında Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan ve 1-1 sona eren Sivasspor mücadelesinde Mossoro ve Arda söz konusu sebeple oyundan ihraç edilmişti.



İrfan’dan 11 gün arayla iki kırmızı


Başakşehir’in 24 yaşındaki oyuncusu İrfan Can Kahveci, takımıyla 11 gün arayla çıktığı iki resmi müsabakada da kırmızı kart gördü. İrfan, 7 Ağustos Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda turuncu-lacivertlilerin, sahasında Oympiakos’a 1-0 kaybettiği mücadelenin 80. dakikasında hakem Orel Girenfeld’den ikinci sarı kartı görerek kırmızı kart ile cezalandırılmıştı.


Bu karşılaşmanın üstünden henüz 11 gün geçmesinin ardından yetenekli futbolcu, bu sefer de Başakşehir adına ligin ilk maçı olan Yeni Malatyaspor müsabakasında kırmızı kart gördü. İrfan Can, 67. dakikada Olympiakos karşısında olduğu gibi çift sarı kart sonucu kırmızıyla takımını bir kişi eksik bıraktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avro Bölgesi’nde cari fazla daraldı
    1. Avro Bölgesi’nde cari fazla daraldı
    2. Satrançta kıyasıya mücadele
    3. "Türkiye ile iş birliği yoğun şekilde..
    4. Kendi kitlesi bile çileden çıktı!..
    5. İzmirlilerden sadece Menemenspor kazandı
    6. Ayağına direk düşen madenci yaralandı
    7. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, HDP’li..
    8. Yaralı kedi hayata döndürüldü
    9. Rusya destekli Esed güçleri Han..
    10. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa..
    11. Boyner ile okula dönüş heyecanı
    12. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt..
    13. Kırgızistan'da Uluslararası Altay..
    14. Çocuklarda inatla baş etme yolları
    15. Altınordu şanssızlığına yanıyor
    16. Ünlü fotoğrafçılar Koramaz Vadisi ve..
    17. Başkan Çakıcı’dan domates festivaline..
    18. Urla’daki yangının ardından Başkan..
    19. Milli çekiççi Kıvılcım, tecrübesine..
    20. ‘Yerli bilişim ağları oluşturulmalı’
    21. Suudi Arabistan Veliaht Prensi..
    22. Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
    23. Kırışıklıklara karşı 4 tüyo
    24. Motosikletin çarptığı yaşlı adam..
    25. CIA ajanı olduğu iddia edilen Iraklı..
    26. Kudankulam NGS’nin 3. ünite..
    27. Yağmurda hayatını kaybeden ‘Cici..
    28. KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK..
    29. Hamilelikte aşırı kilo almamak için 10..
    30. Volkswagen’in son gözdesi: Yeni T-Roc..
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!