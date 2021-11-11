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Aktüel Başak Demirtaş ne kadar ceza aldı? Başak Demirtaş cezaevine mi girecek?
Aktüel

Başak Demirtaş ne kadar ceza aldı? Başak Demirtaş cezaevine mi girecek?

Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın bankamatik memuru olan eşi Başak Demirtaş hakkında son dakika kararı veridi. Sahte sağlık rapor düzenlemek suçuyla yargılanan Başak Demirtaş için yargı kararını verdi. Peki CHP’li Aydın Ayaydın’ın HDP’nin cumhurbaşaknı adayı olacağı iddialarıyla gündeme gelen bankamatik memuru Başak Demirtaş ne kadar ceza aldı? Başak Demirtaş cezaevine mi girecek?

Yeniakit Publisher
2021-11-11 16:23:00 - 2021-11-11 16:29:42
Başak Demirtaş ne kadar ceza aldı? Başak Demirtaş cezaevine mi girecek?

Bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı görevini üstlenen HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş’a gerçeğe aykırı sağlık raporu aldığı iddiasıyla, raporu düzenleyen Dr. R. B. ile birlikte 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Başak Demirtaş’ın sahte sağlık raporu alarak öğretmen olarak görev yaptığı okula gitmediği öğrenilmişti. Demirtaş’ın avukatlarının açıklamasına göre Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş’ın sahte sağlık raporu aldığı iddiasıyla açılan davayı sonuçlandırdı. Mahkeme, bankamatik memuru Başat Demirtaş ve raporu veren doktor R.B.’yi iki buçuk yıl hapse çarptırdı.

 

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