Baş dönmesi yaşıyorsanız...

Nasıl canı sıkılmaz insanın?.. Bir yandan baş dönmesi öte yandan testlere harcanan dünya kadar para…

“Vertigo” olarak da bilinen baş dönmesi, etrafınızdaki eşyaları veya kendinizi dönüyormuş veya hareket ediyormuş gibi hissetme durumu.. Hastanın yaşına, rahatsızlığın oluş sebebine, baş dönmesinin şiddetine göre değişen onlarca çeşit baş dönmesi var..



Oturduğunuz yerden hızlıca bir ayağa kalkın, işte size baş dönmesi… Tansiyonun hızlı düşmesine bağlı bu tip baş dönmesi çabucak geçer, hafif bir göz kararmasıyla bir iki saniye duraklamak zorunda kalır, sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatınıza devam edersiniz.

Buna karşılık Menier rahatsızlığı veya gene iç kulaktan kaynaklanan diğer tür baş dönmelerinde hasta haftalarca sıkıntı çekebilir.

Bazılarında tablo o kadar dramatiktir ki hasta yatakta yatarken sanki düşecekmiş hissiyle yatağın kenarlarına tutunur. Etrafındaki eşyaların fırıl fırıl döndüğünü söyler, gözlerini açamaz, başını çeviremez. Şiddetli mide bulantısıyla günlerce evden dışarı çıkamayanlar olur.

Ardında ne var?

Şiddetli baş dönmesi atağı olan kişinin önce bu şikâyetinin altında yatan ciddi bir sorun ihtimalini aşması gerekir.

Baş dönmesiyle birlikte kalp atışlarında bir düzensizlik, tekleme, bir durup bir atma hissederseniz bu durum önemlidir, doktorunuza haber verin.

Baş dönmeleriniz yeni bir ilaca başladıktan sonra ortaya çıktıysa gene önemseyin ve doktorunuzla konuşun.

Dikkat! Alkol – ilaç etkileşiminin baş dönmesini tetikleyebileceğini unutmayın. Alkolden uzak durun.

Baş dönmesiyle birlikte o güne kadar tecrübe etmediğiniz şiddetli bir baş ağrısı varsa bu da doktora gitme sebebidir.

Ateşli hastalıklar tabii ki halsizlikle birlikte hafif bir baş dönmesi yapar. Boğazınız şişmiş, 39 derece ateşle yatıyorsanız başım dönüyor diye telaşlanmayın. Buna karşılık sebebini bilemediğiniz bir ateşle birlikte, baş ağrısı ve baş dönmesi önemli olabilir.

Baş dönmesiyle birlikte inatçı bir çift görme varsa doktora gitmek iyi olur.

Baş dönmesine belirgin işitme kaybı, kulakta akıntı varsa sorun orta kulakta olabilir. KBB uzmanın görmesinde yarar var.

Baş dönmesiyle birlikte düzgün konuşamama, bir taraf kol veya bacakta belirgin his azalması veya felç durumu varsa, hiç gecikmeden doğru doktora...

İyi huylu pozisyonel baş dönmesi

Şimdi sıra geldi baş dönmelerinin çoğunun altında yatan basit rahatsızlığa.

Basit dememizin sebebi şu: Bu hastalık çok rahatsız edici ve korkutucu olmasına rağmen hiç tedavi edilmese bile birkaç hafta içinde kendiliğinden hafifleyip geçer.

Elli yaşın üzerindeyseniz baş dönmenizin sebebi büyük ihtimalle “İyi huylu pozisyonel baş dönmesi”dir. Rahatsızlığın sebebi aşağıda iç kulak kalsiyum kristallerinin oynaması-yer değişikliğidir.

Bu rahatsızlığın ilk hissediliş şekli tipiktir, hastaların çoğu baş dönmesinin sabah uyandıklarında başlarının bir hareketiyle başladığını söyler. Bazıları yukarıdaki bir rafa uzandıkları sırada, ya da uzun süre bilgisayara baktıktan sonra başladığını söyler. Bazen gripal - viral enfeksiyonlar esnasında ya da birkaç gün sonrasında ortaya çıkar.

Daha sonra baş dönmesi, başın hareketleriyle gelir gider ve oldukça rahatsız edici ve korkutucu olabilir. Hastalar yatarken, yattıkları yerden doğrulurken, başlarını bir taraftan diğer tarafa çevirirken şiddetli baş dönmesi yaşarlar. Birlikte bulantı, bazen kusma olabilir.

Ne yapalım?

Öncelikle korkmayın. Durumun çok rahatsız edici olduğu doğrudur ama, baş dönmenizin hiç tedavi olmasanız bile birkaç hafta içinde kendiliğinden geçeceğini unutmayın. Panik yapmayın. Baş dönmesi olanlara, birkaç doktor gezdikten, onlarca tetkikten sonra, hep gereksiz aynı ilaç tavsiye edilir.

Rahatsızlığın sebebi olan iç kulak kristallerinin yerine oturması için sunduğumuz aşağıdaki hareketleri yapmanızda yarar var.