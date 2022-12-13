Baş ağrısı deyip geçmeyin! Hava durumundaki değişiklikler baş ağrılarını nasıl etkiliyor? Uzmanı açıkladı

Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, hava durumu ile bağlantılı ortaya çıkan baş ağrılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Baş ağrıları hava durumu ile bağlantı gösteriyor

Hava durumları ile en ilişkili nörolojik hastalıkların baş ağrıları olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, başlıca migren olmak üzere küme tipi baş ağrısı ve daha nadir olarak diğer baş ağrılarının da hava durumu değişiklikleri ile bağlantılı olduğunu söyledi.

Migren kısa süreli hava değişikliklerinden etkileniyor

Küme baş ağrısının mevsimsel değişikliklerden etkilenirken, migrenin daha çok kısa süreli hava değişikliklerinden etkilendiğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, “Bu hava değişiklikleri çeşitli olabilir. Başlıca lodos olmak üzere tüm rüzgâr çeşitleri, hava nem oranı değişikliği, hava basıncının ani değişikliği, güneş, parlamalar, aşırı soğuk ve sıcak migren ataklarını tetikleyebilmektedir.” uyarısında bulundu.

Bu tetikleyicilerin her migren hastasında olmadığı gibi, değişkenlik gösterdiğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, “Bazı migren hastaları kuru havada atak yaşarken diğerleri nemli havada atak yaşayabilir. Bu değişikliklerden hangilerinin hastada atak tetiklediğini fark etmek zordur çünkü hava değişikliklerinden başka olarak yiyecekler, değişik kokular ve içecekler de tetikleyebilir.” dedi.

Günlük tutularak faktörler belirlenebilir

Migreni etkileyen faktörlerin tespit edilmesi için hastalara günlük tutmalarını tavsiye eden Dr. Celal Şalçini, “Migren hastaları o gün ne yediğini, hava durumunun ne olduğunu, hangi parfümü kullandığını not almalıdır. Böylece migren ataklarının hangi faktörden etkilendiği tespit edilebilir. Bu faktörlerin fark edilmesi zordur. Bu sebepten ötürü ancak titizlikle yapılan takip sonucunda farkına varabiliriz.” dedi.

Dr. Celal Şalçini, lodos ve fırtınalı havaların tetikleyeceği atakları önlemek için kaçınmanın ve fiziksel önlem almanın gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

Baş Ağrısını İlaçsız Geçirmenin Yolu

1-Uyku Düzeni Oluşturun. Elbetteki uykunun baş ağrıları ile ilişkisi açık ve nettir.

2-Yeterli Miktarda Su İçin.

3-Aromatik Yağlar Kullanın.

4-Bitki Çaylarından Faydalanın.

5-Soğuk veya Sıcak Su Torbası Uygulayın.

6-Masaj Yapın.

7-Nefes Egzersizlerine Başvurun.

8-Ilık Duş Alın.

Sürekli baş ağrısı neden olur?

Akut sinüzit, diş problemleri, kulak enfeksiyonları, grip, glokom, beyin damar bozuklukları, iyi veya kötü huylu beyin tümörleri, hipertansiyon, kafa travmaları gibi nedenlerle ortaya çıkar. Baş ağrılarının çoğu masumdur ve en sık gerilim tipi baş ağrısı ve migren tipi baş ağrısı görülür.

SİNÜZİT BAŞ AĞRISI NEDİR?

Soğuk algınlığı sırasında veya burun örtüsü şiştiği ve burnun aktığı zamanda veya burun sümükle dolu olduğunda yüzde, yanaklarda, alında veya göz çevresinde ortaya çıkan baş ağrısı muhtemelen sinüzit ağrısıdır. Sinüs enfeksiyonu buna neden olur.

Ani baş ağrısı

Ani başlayan, çok şiddetli ve geçmeyen baş ağrısı Spontan Subaraknoid Kanama (SAK) dediğimiz ağır bir beyin kanamasının en önde gelen belirtisidir. Bu kanama türü çok ağır sonuçları olan; ancak, zamanında müdahale edildiğinde tedavi şansı ve başarı oranı yüksek bir tablodur.

Tansiyon baş ağrısı

Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon) Neden Baş Ağrısı Yapar? Yüksek tansiyon kan-beyin bariyerini etkiler ve baş ağrısı bundan kaynaklanır. Ayrıca kafa üzerinde baskıya neden olduğu için beyni basınca maruz bırakır. Bu durum beyindeki kan damarlarından kan sızmasına, beyinde ödem veya şişmeye neden olabilir.