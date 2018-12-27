Barzani'nin umudu papazlara kaldı! Vatikan Başbakanı: Kürdistan için dua ediyoruz

Mesut Barzani, Vatikan Başbakanı Kardinal Pietro Parolin ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bölge halkının evine dönmesini umut ediyor

Ziyaretinin amacı hakkında bilgi veren Vatikan Başbakanı, Musul’da güvenlik durumunun sağlanması ve bölge sakinlerinin evlerine dönebilmesini umduğunu söyledi.

Ayrıca Parolin, terörle mücadelenin sahada olduğu gibi ideolojik anlamda da yapılması gerektiğini ifade etti ve kendisi ve ülkesinin 'Kürdistan' halkı için dua ettiğini belirtti.