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Dünya Barzani’den seçim çağrısı
Dünya

Barzani’den seçim çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliği’ni (KYB) IKBY’yi yönetme dosyasıyla ilgili olarak sert bir dille eleştirirken, Meclisi seçimlerin düzenlenmesi için acil toplanmaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 14:52:00 -
Barzani’den seçim çağrısı

Şarku’l Avsat’ın haberine göre, Barzani, son dönemde hükümetin başlıca koalisyon ortaklarından olan KYB’ye bağlı kurumların Süleymaniye ilini kuşattığını söyleyerek “IKBY’nin hiçbir yerinde ve bölgesinde partizan ve bireysel kararların hükümetin iş ve programını engellemesi doğru değil. IKBY’nin tüm illeri ve bağımsız yönetimleri ile eşit şartlarda muhatabız” dedi.

Barzani, ''Mali sorunlar ve gelirlerin tahsili meselesi yaklaşık iki yıldır devam eden bir konu. Bununla ilgili onlarca toplantı yapıldı. Bunların çözümü konusunda net bir vizyona ulaşıldı. Bakanlar Kurulu'nca sınır kapılarına ortak güçler gönderilmesi kararı alındı. ​​Ancak KYB bu kararın uygulanmasına engel oldu.” dedi.

IKBY vatandaşlarının çıkarlarını gözetecek etkin plan ve programlara sahip olduklarını söyleyen Başbakan Barzani, “Sorunları aşmak ve çözmek için güzel adımlar attık, ama ne yazık ki engellediler. Ardından Hawkar Caf suikastından sonra bu adımlar tamamen durdu” şeklinde konuştu.

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