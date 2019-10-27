Barzani'den Bağdadi açıklaması!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve eski IKBY Başkanı Mesut Barzani ABD'nin DAEŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'yi ölü ele geçirmesinin terörle mücadelede büyük bir adım olduğunu ancak bunun DAEŞ'in bittiği anlamına gelmediğini ifade etti.

IKBY Başkanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Barzani, ABD tarafından el Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesine ilişkin mesaj yayımladı.

Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesi için düzenlenen operasyonda rolü olan ABD ve diğer taraflardan övgüyle bahseden Barzani, "Terör örgütü DAEŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesi, terörle mücadelede büyük bir adım ancak bu, terörün ve DAEŞ ideolojisinin bittiği anlamına gelmiyor" ifadesini kullandı.

Barzani, örgütün ve ona benzer grupların hala dünya güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

"DAEŞ bitmedi"

Öte yandan eski IKBY Başkanı Mesud Barzani de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Bağdadi'nin öldürülmesinin teröristlerin zayıflatılmasında etkili olacağını kaydeden Barzani, "Ancak tüm tarafların ve özellikle uluslararası toplumun, Bağdadi'nin öldürülmesinin DAEŞ'in bittiği anlamına gelmediği konusunda dikkatli olması gerek" ifadelerini kullandı.

Barzani, terörün kökten yok edilmesi ve terörle mücadele için iş birliğinin gerekli olduğunu kaydetti.