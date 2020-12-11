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Dünya Barzani acı gerçeği açıkladı! PKK Sincar'da kıyafet değiştirdi
Dünya

Barzani acı gerçeği açıkladı! PKK Sincar'da kıyafet değiştirdi

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, “PKK ve ona bağlı hiçbir güç Sincar’dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı’na çekildiler ve tekrar geri döndüler. Sayıları daha da arttı” derken örgütün Sincar’dan çıkarılmasına destek verdikleri için PKK’nın da Süleymaniye’deki gösterileri provoke edip şiddete dönüştürdüğünü belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:08:00 -
Barzani acı gerçeği açıkladı! PKK Sincar'da kıyafet değiştirdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü PKK’nın Musul’un Sincar ilçesinden çekilmediğini belirtti, ayrıca Süleymaniye’deki hükümet karşıtı gösterilerde de PKK mensuplarının yer aldığı imasında bulundu. IKBY Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan oğul Barzani, PKK’nın kendilerinden intikam aldığı imasında bulundu. Barzani, gazetecilerin Erbil ve Bağdat arasındaki Sincar Anlaşması’nı sorması üzerine, “Sincar Anlaşması’nın uygulanmasını bekliyoruz ancak henüz uygulamaya konulmadı. PKK ve ona bağlı hiçbir güç Sincar’dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı’na çekildiler ve tekrar geri döndüler. Aksine sayıları daha da arttı” dedi.

Gösterileri PKK provoke etti

Terör örgütünün Sincar Anlaşması’na verdikleri destekten ötürü kendilerine düşman olduğu imasında bulunan Barzani, bölgedeki olayları da PKK’ya bağladı.
Mesrur Barzani, Süleymaniye vilayetinde siyasi parti ve devlet kurumlarına yönelik saldırıların arkasında IKBY’deki dengeleri altüst etme ve bölgeyi parçalama planı olduğu yorumunu yaptı. Kürdistan Demokrat Partisinin Süleymaniye’nin Pencivin ilçesindeki binasına gerçekleştirilen saldırıda bir Peşmerge’nin hayatını kaybetmesi hakkında da konuşan Barzani, “Peşmerge kanas tüfeği ile vuruldu. Devlet ve parti kurumları silah zoru ile işgal edildi ve yakıldı. Bunlar gösterici değil” dedi.

IKBY’deki yasal ve medeni tüm gösterileri desteklerini söyleyen Barzani, “Halkımızın kendisini ifade etmesinde özgür olmasını istiyoruz. Maalesef halkın kötü bir durumda olduğunun farkındayız ve biz de bunun bir parçasıyız. Ancak son birkaç gündür gösteriler suiistimal edilip şiddete çevrildi” derken PKK’yı işaret etti. Gösterilerde şiddete başvuranların terör örgütü PKK mensubu olduğu imasında bulunan Barzani, “Göstericiler arasında Suriye vatandaşları ve Irak Kürdistan Bölgesi’nin dışından gelenler var. Bir grup, göstericiler arasına sızarak eylemlerin yönünü değiştirdi” diye konuştu.

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