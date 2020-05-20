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Bartın’daki DSİ yatırımları değerlendirildi

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Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:30:10 -
Bartın’daki DSİ yatırımları değerlendirildi

Bartın’da DSİ yatırımlarına ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi


Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında, DSİ Kastamonu 23. Bölge Müdürlüğünün Bartın genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.


Toplantıya, DSİ 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Kozcağız Belde Belediye Başkanı Mustafa Karaman, Hasankadı Belde Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, Kumluca Belde Belediye Başkanı, İsmail Can, Abdipaşa Belde Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Metin Çetin, DSİ 233. Şube Müdürü Sancar Biçer katıldı.


Toplantıda DSİ 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ve teknik ekip tarafından DSİ’nin Bartın’da yürüttüğü çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.


İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanları tarafından dile getirilen taleplerinin değerlendirildiği toplantı görüş ve önerilerin ardından sona erdi.

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