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Bartın’da Zafer Bayramı’nın 97. Yıldönümü kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

30 Ağustos 2019 Cuma 18:04
Bartın’da Zafer Bayramı’nın 97. Yıldönümü kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümü Bartın’da törenle kutlandı.


30 Ağustos Zafer Bayramı törenine Vali Sinan Güner, Bartın Ak Parti Milletvekili Av. Yılmaz Tunç, CHP Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, Garnizon Komutan Dz. Kd. Alb. Mustafa Çalışkan, Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Işık, Bartın Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Selman Karayılmazlar, Siyasi Parti İl Başkanları, İl Müdürleri, Mesleki Kuruluş Temsilcileri, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ekrem Altınok, gaziler, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.


Çelenk Sunma Töreni


Valilik Önü Atatürk Anıtına Vali Sinan Güner, Dz. Kd.Alb. Mustafa Çalışkan ve Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrağımızın göndere çekilmesiyle devam etti. Ardından Vali Sinan Güner Ak Parti Milletvekili Av. Yılmaz Tunç, CHP Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, Garnizon Komutan Dz. Kd. Alb. Mustafa Çalışkan ve Belediye Başkanı Cemal Akın


ile birlikte Valilik Makamında tebrikleri kabul etti.


Kutlama Töreni


Tebrikatın ardından; Vali Sinan Güner, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı ile tören birlikleri halkın bayramını kutladı.


İstiklal Marşı ve Bayrağımızın göndere çekilmesinin ardından Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma Garnizon Komutanlığında görevli Deniz Piyade Kıdemli Albay Bülent Özgen tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Program öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ile Halk Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen halk oyunları gösterileri ile devam etti.


30 Ağustos Zafer Bayramı; Türk Bayrağı, okul bayrak ve flamaları, askeri birlik ve gazilerimiz tarafından gerçekleştirilen tören geçişinin ardından sona erdi

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 18:04
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