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Aktüel

Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 20:03:09 -
Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

BARTIN (AA) - Bartın'ın Ulus ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen kişilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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