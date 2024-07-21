Bartın'da serinlemek için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye Karabük'ten hafta sonu tatili için Bartın'ın İnkumu Sahili'ne gelerek denize 39 yaşındaki Durmuş Ertaş, bir daha denize çıkmadı. Yakınlarının haber vermesi üzerine Sahil Güvenlik ve cankurtaranlar tarafından sudan cansız bedeni çıkarılan Ertaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Bartın Valiliği tarafından şiddetli rüzgar ve zaman zaman 2 metreyi aşan dalgalar nedeniyle denize girmenin yasaklandığı İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada plajlarında, sahil güvenlik ve cankurtaran ekipleri tarafından vatandaşlar uyarılarak, denizden çıkarıldı. Öte yandan ekiplerin uyarı ve çabalarına rağmen bu 3 sahilde serinlemek için denize giren 45'i aşkın sayıda kişi, aynı gün içerisinde boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların zamanında müdahalesi ile boğulma tehlikesi geçiren şahıslar, kurtarılarak, plaja sağ bir şekilde çıkarıldığı öğrenildi.