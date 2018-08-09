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Bartın'da PKK operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Bartın'da, terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:44
Bartın'da PKK operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kentte günübirlik kiralanan evlere operasyon düzenlendi.

Ekiplerce tespit edilen 73 eve eş zamanlı yapılan operasyonda, "terör örgütü PKK üyesi olmak" ve "hırsızlık" suçlarından kaydı olan M.K gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan M.K'nin kardeşi S.K. de "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

Bu arada, kentte evlerini günübirlik kiralayanlara da 59 bin 425 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 13:44
  1. Bartın
  2. PKK
  3. operasyon
  4. gözaltı

YORUM YAZ

  • Nazım ZenginNazım Zengin1 sa önce
    Bu itleri Bartın halkına teslim edin de hak ettikleri cezayı halk versin! Devletin verdiği cezalar bunlara ödül gibi oluyor!
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