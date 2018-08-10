Bartın'da kurtların saldırdığı eşek öldü

Olay, gece saatlerinde, merkeze bağlı Özbaşı köyünde meydana geldi. Çiftçi Sabri Hepdemir'e (68) ait 2 yaşındaki eşek, evin önünde kurtların saldırısına uğradı. Kurtlar eşeğin kuyruğunu ve bacaklarını parçaladı. Sesler üzerine koşan köylüler, kurtları taş ve sopalarla kovaladı. Yapılan kontrolde eşeğin öldüğü belirlendi. Eşeğin sahibi Sabri Hepdemir, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Tarım Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri köye gelerek, tespit yaptı.







