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Aktüel

Bartın'da komşu kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 19:45:29 -
Bartın'da komşu kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

BARTIN (AA) - Bartın'da, komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozcağız beldesi Yeni Şar Mahallesi'nde Mustafa G. (40) ile komşusu Celal G. (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa G, evindeki av tüfeğini alarak evinin önünde Celal G. ile oğlu Bilal (46) ve gelini Selda G'ye (45) ateş etti.

Olaya müdahale etmek isteyen Döndü G'ye de (60) ateş eden Mustafa G, daha sonra aynı tüfekle kendini vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Celal G. ile Selda G. mühalelere rağmen hayatını kaybetti, Mustafa G, Döndü G. ve Bilal G. tedavi altına alındı.

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