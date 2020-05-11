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Aktüel

Bartın’da Katı Atık Bertaraf Tesisi yapımına dair sözleşme imzalandı

Bartın’da Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapım İhalesinde Tekliflerin değerlendirilmesi sürecinin ardından müteahhit firma ile sözleşme imzalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:09:49 -
Bartın’da Katı Atık Bertaraf Tesisi yapımına dair sözleşme imzalandı

Bartın’da Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapım İhalesinde Tekliflerin değerlendirilmesi sürecinin ardından müteahhit firma ile sözleşme imzalandı.


AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 17 Mart tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası Genel Müdürlüğü Yatırım Koordinasyon Başkanlığınca Ankara’da gerçekleştirilen ve 24 firmanın katıldığı Bartın Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapım İhalesinde Tekliflerin değerlendirilmesi sürecinin ardından müteahhit firma ile sözleşme imzalandığını açıkladı.


Milletvekili Tunç yaptığı açıklamada “İhale sonucunda 38.998.473-TL teklifle ihaleyi kazanan müteahhit firma ile 6 Mayıs 2020 tarihinde sözleşme imzalandı, imzalanan sözleşmenin ardından 15 gün içinde müteahhit firmaya yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanacak. Katı Atıl Bertaraf tesislerinin yapımının tamamlanmasıyla birlikte Bartın’ın önemli bir Problemini de çözüme kavuşturmuş olacağız. Belediyelerimizin ve İl Özel İdaremizin İnkumu tepesindeki herkesi çok rahatsız eden vahşi çöp depolamasına son vererek Doğalgaz yatırımımızın ardından önemli bir çevre yatırımına daha imza atmış olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre Ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, İller Bankası yetkililerine ve Valimize teşekkür ederiz.”dedi.

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