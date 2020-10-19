Bartın'da hayvanseverler köpeği sopayla darbeden kişiden şikayetçi oldu

BARTIN (AA) - Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (BAHKOYDER) üyeleri, kümesindeki tavukların yumurtalarını yediği iddiasıyla komşusunun köpeğini sopayla darbeden kişiden şikayetçi oldu.

Derneğin başkanı Özge Öztekin ve başkan yardımcısı Gökben Sakarya, H.S'nin köpeği sopayla darbetmesiyle ilgili Kozcağız Karakol Komutanlığına müracaatta bulundu.

Öztekin, gazetecilere, köpeğin kümese girip yumurta yediği gerekçesiyle darbedilmesinin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Olayın ardından "Boncuk" ismi verilen köpeğe jandarmanın sahip çıktığını hatırlatan Öztekin, "Boncuk gerçekten güvende ve mutlu bir ortamda yaşamını sürdürüyor. Ancak küçücük bir köpeği öldüresiye döven bir kişinin cezasız kalmasını asla istemiyoruz. Bu konuda Kozcağız Karakol Komutanlığına giderek söz konusu şahıstan şikayetçi olduk. Yasalar dahilinde gereken cezayı alacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Öztekin, jandarma personeline duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Hiçbir canlının şiddet görmesini istemediklerini vurgulayan Öztekin, "Bu olayın içinde yer alan bir kişinin cezasız kalmasına gönlümüz asla razı gelmez. Bu anlamda şikayetimizi yasal olarak bildirdik. Patili dostumuza sahip çıkan, ona sıcak, sevgi ve şefkat dolu bir ortam sağlayan jandarma personeline ve komutanlarımıza tüm hayvanseverler adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gurur kaynağımız jandarma teşkilatı, bir kez daha her türlü canlının koruyucusu olduğunu göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Merkeze bağlı Akçamescit köyünde yaşayan H.Ş, tavuklarının yumurtalarını yediğini iddia ettiği komşusunun köpeğini, kümeste yakalayarak sopayla darbetmiş, köpeğin sahibinin şikayetçi olması üzerine H.Ş. ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürülmüştü.

İfadesinin ardından serbest bırakılan H.Ş'ye, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Hayvanları Koruma Kanunu'na göre cezai yaptırım uygulanacağı belirtilmişti.

- Jandarma sahiplenmişti

Jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulunan ve beslenen köpek, veterinere götürülerek sağlık kontrolünden geçirilmişti. Muayene edildikten sonra Kozcağız Jandarma Karakoluna götürülen köpek için karakolun bahçesine kulübe yapılmıştı.