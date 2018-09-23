Bartın'da hastane inşaatının temel kazısında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Yapımına başlanan devlet hastanesinin temel kazısında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı.23 Eylül 2018 Pazar 11:42
Bartın'da, 400 yataklı devlet hastanesinin inşaatının temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. Bir iş makinesi ile bir kamyon toprağın altında kaldı. 1 işçi yaşamını kaybederken, 1 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı. Hayatını kaybeden kamyon şoförünün cesedinin çıkarılması için çalışma başlatıldı.
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