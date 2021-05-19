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Gündem Bartın'da dehşet veren olay! Komiser, görevi başında intihar etti
Gündem

Bartın'da dehşet veren olay! Komiser, görevi başında intihar etti

Bartın Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser 45 yaşındaki Bülent K. , gece nöbeti sırasında, göğsüne dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 14:57:00 -
Bartın'da dehşet veren olay! Komiser, görevi başında intihar etti

Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğü'nde komiser olan Bülent K., saat 02.00 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğü binasında nöbetteyken, göğsüne dayadığı tabancasını ateşledi.

Silah sesini duyan mesai arkadaşları, odasına çıktıkları Bülent K. için sağlık ekibi çağırdı. Binaya gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Bülent K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bülent K.'nin, bir süre önce boşandığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Bülent K.'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sivas’a gönderilecek.

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