Bartın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
BARTIN (AA) - Bartın'da çıkan yangında 15 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Darıören köyünde çalılıklardan duman çıktığını görenler durumu jandarmaya bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Yangının büyüme ihtimaline karşı Kastamonu'dan yangın söndürme helikopteri istendi.
Ekipler tarafından yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında 15 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.