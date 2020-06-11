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Aktüel

Bartın'da çelik kasa hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 20:08:04 -
Bartın'da çelik kasa hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

BARTIN (AA) - Bartın'da bir marketten içinde yaklaşık 53 bin lira bulunan kasayı çaldıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir marketin içinde 53 bin 680 lira bulunan çelik kasanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin kimliklerini ve adreslerini belirlediği şüpheliler S.K. ve H.E, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, spiral makinesiyle kesilen çelik kasa ile kasanın içinden çıktığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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