Bartın'da bir köy karantinaya alındı

BARTIN (AA) - Bartın merkeze bağlı Kozcağız beldesindeki bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, Kozcağız beldesi Bakraçboz köyünde Kovid-19 vakalarının görülmesi ve bu kişilerle temas edenlerin sayıca fazla olması nedeniyle dün 3 binada karantina tedbiri alındığı anımsatıldı.

Yapılan yeni testlerin sonuçlarına göre vaka sayısının arttığı belirtilen açıklamada, virüsün daha da yayılmasını önlemek amacıyla köyün tamamının ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına karar verildiği bildirildi.



