Bartın'da balıkçıların yüzü palamutla güldü

BARTIN (AA) - Bartın'da bir haftadan bu yana avdan eli boş dönen balıkçıların yüzünü palamut güldürdü.

Amasra ilçesi Tarlaağzı Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan balıkçılar, bir haftalık balık yokluğunun ardından limana 500 kasa palamutla döndü.

Balıkçılıkla geçimini sağlayan Ahmet Uzunay, gazetecilere, 13 Eylül'den bu yana avlandıklarını ve her seferinde 24 ila 36 saat denizde olduklarını belirtti.

Balığı bulmadan limana yanaşmadıklarını ifade eden Uzunay, "Allah bereket versin. Bu akşam böyle bir balığa denk geldik. 400-500 kasa civarında balık avladık." dedi.

Balıkçılardan Şaban Uzunay da "Sabah gitmiş, az bir şey yakalamıştık. Sonradan bir daha açıldık. Onu da Cenabı Allah bize verdi. Tuttuk getirdik. Mutluyuz." diye konuştu.

