  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bartın'da asfalt tankerinin altında kalan işçi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 15:08:51 -
Bartın'da asfalt tankerinin altında kalan işçi ağır yaralandı

BARTIN (AA) - Bartın'da asfalt tankerinin altında kalan işçi ağır yaralandı.

Bartın-Zonguldak kara yolunun Akmanlar köyü mevkisinde yürütülen asfaltlama çalışması sırasında Karayolları işçisi Sedat K. (62), Ergün M. yönetimindeki zift tankerinin altında kaldı.

Ağır yaralanan Sedat K, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada iki ayağı koptuğu öğrenilen işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı