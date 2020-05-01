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Aktüel

Bartın’da 5 gündür korona virüs vakasına rastlanmadı

Bartın Valiliği, kentte 5 günden bu yana korona virüs vakasının görülmediğini, vaka sayısının da 17’ye düştüğünü ve 73 kişinin de sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:20:27 -
Bartın’da 5 gündür korona virüs vakasına rastlanmadı

Bartın Valiliği, kentte 5 günden bu yana korona virüs vakasının görülmediğini, vaka sayısının da 17’ye düştüğünü ve 73 kişinin de sağlığına kavuştuğunu açıkladı.


Bartın Valiliği, korona virüs salgınının kentteki son durumu ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, kentte, 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasının yasak olduğu da hatırlatılırken, acil ihtiyaçları dışında insanların cadde ve sokaklarda gezinmesi, yürümesi ve bir araya gelmesinin de yasak kapsamında olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, “Pazarlarda, market ve bakkallarda alanın yarısı kadar maskeli olmak şartıyla müşteri kabul edilmektedir. Kamu kurumlarında, toplu taşıma araçlarında maskesiz bulunmak yasaktır. Sahillerde, akarsu kenarlarında piknik alanlarında bulunmak, gezinmek yasaktır. Gerekli olan her yerde sosyal mesafeyi korumak zorunludur. Seyahat izni almadan başka şehirlere gitmek yasaktır. Alınan bütün bu tedbirler hepimizin sağlığı içindir. Bartın İlinde çok şükür son 5 gündür pozitif vaka görülmemiştir. 73 hastamız taburcu edilerek evlerine gönderilmiş, 21 hastamız taburcu edilmek üzere son test sonuçlarını beklemektedir. Halen hastanede tedavisi devam eden 17 pozitif hastamız (2’si yoğun bakımda) bulunmaktadır. Ramazan ayının sonunda çifte bayram yapabilmek, alınan önlemlere riayet etmekle mümkün olacaktır” denildi.

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