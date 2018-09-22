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Bartın'da 209 maden işçisi işten çıkartıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinde madencilik faaliyetlerini sürdüren bir şirketin, 209 kişiyi işten çıkardığı bildirildi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 13:47
Bartın'da 209 maden işçisi işten çıkartıldı

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Amasra B sahasını 2005 yılında rödovans yoluyla kiralayarak 13 yıldır faaliyetlerini sürdüren özel bir şirketten 209 işçi işten çıkartıldı. Amasra'da termik santral kurmayı planlayan şirketin Tarlaağazı, Kazpınarı ve Amasra kuyularında çalışan 183'ü madenci 26'sı yer üstünde çalışan işçilerin iş akdine son verilerek, İş Kurumu'na bildirildi. Şirket yetkilileri konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmayacağını belirterek, çıkarılan işçilerin yasal haklarını alacakları ifade edildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya, işten çıkartılan işçilerin çoğunun sendikalı olduğunu, işçilerin çalışması için şirkette yapılan görüşmelerde bir sonuca varılamadığını belirtti.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 13:47
  1. Bartın
  2. Amasra
  3. Maden işçiliği
  4. Maden işçileri
  5. işten çıkartıldı
  6. Türkiye Taşkömürü Kurumu

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