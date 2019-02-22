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Bartın yerel seçim anket sonuçları 2019

31 Mart 2019 yerel seçim Bartın seçiminde son durum ne? Bartın anket sonuçları açıklandı mı? Bartın'da hangi parti önde? En son seçim anketleri 2019 verileri üzerinden yaklaşan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için ışık tutulması bekleniyor. Peki Bartın yerel seçim anket sonuçları son dakika ne durumda? Bartın anket sonuçları 2019 açıklandı mı? ORC Bartın 31 Mart 2019 yerel seçim anket sonuçlarında son durum ne?

22 Şubat 2019 Cuma 15:18
Bartın yerel seçim anket sonuçları 2019

31 Mart 2019 yerel seçim Bartın seçiminde son durum ne? Bartın anket sonuçları açıklandı mı? Bartın'da hangi parti önde? En son seçim anketleri 2019 verileri üzerinden yaklaşan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için ışık tutulması bekleniyor. Peki Bartın yerel seçim anket sonuçları son dakika ne durumda? Bartın anket sonuçları 2019 açıklandı mı? ORC Bartın 31 Mart 2019 yerel seçim anket sonuçlarında son durum ne? 

Bartın seçim anketi 2019. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 128 bin 568 seçmenin 556 sandıkta oy kullandığı Bartın'da 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları merak edilmekte. Bartın'de AK Parti'nin belediye başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz olurken, MHP'nin adayı Cemal Akın, CHP ve İYİ Parti'nin ortak belediye başkan adayı Mehmet Arslan oldu. 

ORC Bartın yerel seçim anket sonuçları 2019

Bartın 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 45

AK Parti % 26

CHP % 24

Bartın 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 47

CHP % 25

MHP % 17

İYİ Parti % 5

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:18
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