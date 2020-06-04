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Aktüel

Bartın Valiliği, TRAC ile protokol imzalayacak

Bartın Valiliği ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) arasında protokol yapılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:53:40 -
Bartın Valiliği, TRAC ile protokol imzalayacak

Bartın Valiliği ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) arasında protokol yapılmasına karar verildi.


Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Bartın Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Enver Çayır ile birlikte Bartın Valisi Sinan Güneri makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Güner tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi bahçesinde konuşlandırılan Türkiye’de 60 İlde şubesi, 20 ilde temsilciliği bulunan TRAC’ın çalışmaları hakkında bilgi alındı.


Vali Güner, afet ve acil durumlarında tüm iletişimin sustuğu noktada haberleşmenin sağlanabilmesi için telsiz haberleşmesinin hayati önem arz ettiğini bu nedenle daha fazla sayıda insanın afet haberleşmesine ve amatör telsizciliğine yönelmesinin sağlanması gerektiğini ifade etti.


Ziyarette afet ve acil durumlarda haberleşmenin sağlanabilmesi için Bartın Valiliği ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) arasında protokol yapılmasına karar verildi.


Vali Güner’e ziyaretin anısına amatör telsiz takdim edildi.

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